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Netanyahu'nun adımına Hamas'tan yanıt! Kabul ettiler

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.03.2025 21:36
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İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri arabulucularından gelen yeni ateşkes önerisine karşı teklifle yanıt verdiğini duyurdu. Ayrıca Hamas’ın ateşkesin yenilenmesi, uzun vadeli ateşkes için müzakerelere başlanması karşılığında İsrailli 5 esiri bırakmayı kabul ettiği bildirildi.

Netanyahu'nun adımına Hamas'tan yanıt! Kabul ettiler

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında, arabulucu ülkelerin Gazze’de ateşkes ile karşılıklı esir takası yapılması için sunduğu teklife karşı bir teklif yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sunulan yeni ateşkes ve esir takası teklifini değerlendirmek üzere dün gece istişare toplantısı yaptığı aktarıldı.

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Tel Aviv yönetiminin arabuluculara kendi teklifini öğlen saatlerinde ilettiği bildirilen açıklamada, karşı teklifin "ABD ile tam koordinasyon içinde" verildiği aktarıldı.

Arabuluculardan gelen ateşkes önerisi ve İsrail'in karşı teklifinin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

HAMAS'TAN YANIT! KABUL ETTİLER

İsrailli Walla internet sitesinin İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas’ın ateşkesin yenilenmesi, uzun vadeli ateşkes için müzakerelere başlanması karşılığında İsrailli 5 esiri bırakmayı kabul ettiği bildirildi.

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İsrailli yetkili, arabulucu ülkelerden Mısır'ın sunduğu teklif üzerine uzlaşılmasının Filistin’de yarın başlayacak Ramazan Bayramı’na yetişmesinin mümkün olmadığını öne sürdü.

Hamas’ın kabul ettiği teklife göre ateşkes, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden 19 Nisan’da sona erecek Hamursuz Bayramı'na kadar sürecek.

SALDIRILAR YENİDEN BAŞLAMIŞTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 896'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1984'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 251'e, yaralıların sayısı da 114 bin 25'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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İsrail Hamas
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