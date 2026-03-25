Netanyahu'nun sözcüsü patlak veren 'ses kaydı' krizinin ardından istifa etti

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sözcüsü Ziv Agmon, patlak veren ses kayıtlarından sonra görevinden istifa etti. Başta Netanyahu olmak üzere birçok isim hakkında söylediği sözler gündem olmuştu. İşte Netanyahu'nun sözcüsünün basına sızan ve “Netanyahu, öldürmek için yaşıyor" gibi sözlerinin yer aldığı ses kayıtlarındaki ifadeleri...

Mustafa Fidan

İsrail'de yaşanan 'ses kaydı' krizi istifayı beraberinde getirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sözcüsü Ziv Agmon görevinden istifa ettiğini duyurdu. Agmon'un basına yansıyan bazı ses kayıtlarında 7 Ekim saldırıları sonrası "Netanyahu şimdi bitti" ifadesini kullandığı, Faslılar hakkında ırkçı söylemler kullandığı ortaya çıkmıştı.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKAN NETANYAHU'NUN SÖZCÜSÜ İSTİFA ETTİ

Netanyahu'nun sözcüsü Ziv Agmon'un ses kaydı ve sosyal medya kullanımına ilişkin detayların basına yansıması İsrail kamuoyunda infiale yol açmıştı. Agmon'un WhatsApp yazışmalarında, Netanyahu’nun yüzünün kana bulanmış olduğu çıkartmalar kullanıyordu; bu da yürüttüğü savaşlara bir gönderme niteliğinde olduğu öne sürülmüştü.

SES KAYITLARI İNFİAL YARATTI: “NETANYAHU, ÖLDÜRMEK İÇİN YAŞIYOR"

İstifaya kadar uyzanan süreçte basına sızdırılan ses kayıtlarının öne çıkan içerikleri:

•7 Ekim’den sonra şöyle dedi:
“Netanyahu bitti. Asıl soru şu: Bugünden sonra İsrail devleti ayakta kalacak mı? Netanyahu evine gitmeli, çökmüş bir devlet var.”

FASLILAR HAKKINDA ÇİRKİN İFADELER KULLANMIŞ

•Bir başka sızıntıda:
“Mısırlıların ellerindeki kayıtları yayımlaması gerekir. Bu kayıtlar, Netanyahu’nun 7 Ekim’den önce büyük bir olay olacağına dair uyarı aldığını gösteriyor. Likud onun siyasi kariyerini bitirdi. Mısırlılar bu görüşmeleri yayımlarsa onun sonu gelir.”

•Başka bir kayıtta:
“Netanyahu, öldürmek için yaşıyor.”

•Knesset üyelerine hakkında:
“Tori bir babun, Revivo geri kalmış bir Faslı, Eli Dalal değersiz biri. Bunları kim tanırdı ki? Kim seçti bunları? Hepsi maymun!”

•Seçim başarısızlığından sonra Likud üyeleri hakkında:
“Resmî ilan verelim: Likud listesi için tecavüzcüler ve katiller aranıyor. Zaten bir hırsızımız var, bir soyguncumuz var, bir kaçıranımız var; geriye sadece tecavüzcü ve katil kaldı!”

•Netanyahu’nun eşi hakkında:
“Protestocuların Rolex saat taktığını söylüyorlar. Peki neden Netanyahu’nun eşinin Rolex’ten daha pahalı Dior çanta taşıdığını söylemiyorlar?”

•Netanyahu’nun oğlu Yair hakkında:
“Yair, Dışişleri Bakanlığı’na gidip o dönemin bakanı Eli Cohen’i kendisine diplomatik pasaport vermeye zorladı; halbuki bunun hiçbir gerekçesi yoktu.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail televizyonu duyurdu: "Ateşkes ilan edilebilir"İsrail televizyonu duyurdu: "Ateşkes ilan edilebilir"
Beyaz Saray: "İran yenilgiyi kabul etti"Beyaz Saray: "İran yenilgiyi kabul etti"

Anahtar Kelimeler:
İsrail Binyamin Netanyahu istifa
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

