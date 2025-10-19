HABER

Netanyahu: Refah Sınır Kapısı bir sonraki duyuruya kadar açılmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın ‘bir sonraki duyuruya kadar açılmaması’ talimatı verdiği duyuruldu.

Netanyahu: Refah Sınır Kapısı bir sonraki duyuruya kadar açılmayacak

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın ‘bir sonraki duyuruya kadar açılmayacağı’ belirtildi. Açıklamada, sınırın açılmasının Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin cesetlerini iade etmesine bağlı olduğu vurgulanarak, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda yeniden bir değerlendirme yapılacağı bildirildi. Açıklamada, "Sınır, ateşkesin bir parçası olarak Filistinlilerin her iki yönde hareket edebilmesi için açılacaktı, yardımların girişi için değil" ifadesi kullanıldı.

