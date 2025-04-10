Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı Katar'la işbirliği yapmakla suçladı

Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, yardımcılarının yargılandığı "Katargate" davasına atıfla "Katar'la asıl ilişkisi olanın Bar olduğunu" ileri sürüldü.

Kanal 14'ün Katar'la ekonomik ilişkileri olan İsrailli iş adamı Mickey Bergman'ı konu alan haberinin görüntülerini paylaşan Netanyahu, Bar'ın da Katar'la ilişkisi olduğunu savundu.

Netanyahu "Bar, Katar'la ilgili olarak Başbakan'ın çevresine yönelik nafile bir soruşturma yürütürken, Katar'la gerçekte kimin işbirliği yaptığı ortaya çıkıyor." diyerek Bar'ın Katar'la ilişkisi olduğunu iddia etti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerine atıf yapan Netanyahu, müzakere heyetinin verdiği direktiflerini dinlemeyerek "altını oyduğunu" savundu.

Netanyahu, söz konusu iş adamının Katar'a siber teknoloji satma girişimi, Katar'da İsrailliler tarafından yönetilen işletmeler ve Şin-Bet Direktörü Bar'ın Katar'daki Dünya Kupası'nda özel olarak ağırlanmasını örnek göstererek iç istihbarat şefinin Katar'la ilişkisi olduğunu iddia etti ve "Siyasi soruşturmalar durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Maariv gazetesi, konuya ilişkin yayınladığı haberde, "Başbakan Netanyahu'nun hedef saptırmaya çalıştığı" değerlendirmesinde bulundu.

"KATARGATE" DAVASI

Katar'dan milyonlarca dolar alınarak Netanyahu'nun seçim kampanyasına aktarıldığı iddiasıyla başlayan "Katar davası" tartışmaları, İsrail kamuoyunda, İngilizce siyasi skandal anlamına gelen "gate" eki eklenerek "Katargate" davası şeklinde anılmaya başlandı.

İsrail basınında, Netanyahu'nun Katar'dan 2012'de 15 milyon dolar, 2018'de 50 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Netanyahu bu iddiaları şiddetle reddederken ortaya atanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

Daha sonra olay, İsrail Başbakanı'nın sözcülerinden Eliezer Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ile Srulik Einhorn'un sanık sandalyesine oturduğu, Şabak'ın ise soruşturduğu bir soruşturmaya dönüşmüştü.

Feldstein'in Katar'ın imajını desteklemek için uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Netanyahu'nun danışmanları Urich ve Einhorn'un da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı belirtilmişti.

İsrailli iş insanı Gil Bilger'in Feldstein'e para aktardığını söylediği ses kaydı, İsrail devlet televizyonunda yayınlanmış, Feldstein de Bilger'in iddiasının doğru olduğunu kabul etmişti. Başbakan Netanyahu'nun sözcüsü Feldstein ile danışmanı Urich, "Katargate" soruşturması kapsamında 31 Mart'ta gözaltına alınmış, Netanyahu da aynı gün polise "tanık" sıfatıyla ifade vermişti.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır