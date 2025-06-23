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Netanyahu, Trump için Ağlama Duvarı'nda dua etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ağlama Duvarı'nda ABD Başkanı Donald Trump için dua etti.

Netanyahu, Trump için Ağlama Duvarı'nda dua etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırıları sonrası Mescid-i Aksa'ya bitişik Ağlama Duvarı'na giderek ABD Başkanı Donald Trump için dua etti. Netanyahu, sosyal medya hesabından, Ağlama Duvarı'na yaptığı ziyarete ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Videoda ‘Talit’ adı verilen dua şalı giydiği görülen Netanyahu, Ağlama Duvarı'na "Ulus yükseldi. İsrail halkı yaşıyor" yazılı bir not bıraktığını söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasında da Netanyahu'nun, İsrail'e verdiği destek dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a dua ettiği bildirildi. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Binyamin Netanyahu
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