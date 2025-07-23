Netanyahu'yu roketatarla vuracaktı! Suikast girişimi son anda engellendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik yeni bir suikast planı ortaya çıkarıldı. Saldırı girişimi, güvenlik birimlerine ulaşan bir ihbar üzerine son anda engellendi.

70 YAŞINDA BİR KADIN...

Saldırıları dur durak bilmeyen ve katliamlarına devam eden İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik suikast planladığı şüphesiyle 70 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı.

ROKETATARLA SALDIRACAKTI

Kadının, RPG (roketatar) ile saldırı düzenleme niyetini dile getirdiği ve güvenlik düzenlemeleri hakkında bilgi topladığı öğrenildi.

SALDIRI SON ANDA ÖNLENDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ifade edilen tehditlerin istihbarat birimlerine bildirilmesinin ardından İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet harekete geçti.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma dosyasına göre, kadın patlayıcı bir cihaz kullanarak Netanyahu’ya suikast girişiminde bulunmayı planlıyordu. Şüpheli, iki hafta önce İsrail Genel Güvenlik Servisi (Shabak) tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAKLAŞMASI YASAKLANDI

Kadının devlet kurumlarına ve Başbakan Netanyahu’ya yaklaşması yasal olarak yasaklandı. Güvenlik yetkilileri, şüpheli hakkında iddianame hazırlanacağını açıkladı.