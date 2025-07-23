HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Netanyahu'yu roketatarla vuracaktı! Suikast girişimi son anda engellendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya suikast girişiminde bulunulduğu ortaya çıktı. Şüpheli 70 yaşında bir kadın. Saldırı planı ise iki hafta önce yapıldı ve kadın gelen ihbar sonrasında gözaltına alındı. Şüphelinin Netanyahu'ya yaklaşması yasaklandıktan sonra serbest bırakıldı.

Netanyahu'yu roketatarla vuracaktı! Suikast girişimi son anda engellendi
Ufuk Dağ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik yeni bir suikast planı ortaya çıkarıldı. Saldırı girişimi, güvenlik birimlerine ulaşan bir ihbar üzerine son anda engellendi.

Netanyahu yu roketatarla vuracaktı! Suikast girişimi son anda engellendi 1

70 YAŞINDA BİR KADIN...

Saldırıları dur durak bilmeyen ve katliamlarına devam eden İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik suikast planladığı şüphesiyle 70 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı.

ROKETATARLA SALDIRACAKTI

Kadının, RPG (roketatar) ile saldırı düzenleme niyetini dile getirdiği ve güvenlik düzenlemeleri hakkında bilgi topladığı öğrenildi.

Netanyahu yu roketatarla vuracaktı! Suikast girişimi son anda engellendi 2

SALDIRI SON ANDA ÖNLENDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ifade edilen tehditlerin istihbarat birimlerine bildirilmesinin ardından İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet harekete geçti.

Netanyahu yu roketatarla vuracaktı! Suikast girişimi son anda engellendi 3

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma dosyasına göre, kadın patlayıcı bir cihaz kullanarak Netanyahu’ya suikast girişiminde bulunmayı planlıyordu. Şüpheli, iki hafta önce İsrail Genel Güvenlik Servisi (Shabak) tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Netanyahu yu roketatarla vuracaktı! Suikast girişimi son anda engellendi 4

YAKLAŞMASI YASAKLANDI

Kadının devlet kurumlarına ve Başbakan Netanyahu’ya yaklaşması yasal olarak yasaklandı. Güvenlik yetkilileri, şüpheli hakkında iddianame hazırlanacağını açıkladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilim insanları duyurdu: Bu ilçemiz 1 metre çöktü! Bilim insanları duyurdu: Bu ilçemiz 1 metre çöktü!
Streç filme sarılı cesetle 2 gün: Tüyler ürperten detaylar!Streç filme sarılı cesetle 2 gün: Tüyler ürperten detaylar!

Anahtar Kelimeler:
İsrail Binyamin Netanyahu roket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bilecik-Adapazarı istikametinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Bilecik-Adapazarı istikametinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, tutuklandı, intihar etti! İtfaiye eriyle ilgili bir cinayet şüphesi daha

Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, tutuklandı, intihar etti! İtfaiye eriyle ilgili bir cinayet şüphesi daha

Önce kızını sonra eşini kaybetti! 1 yılda 14 kilo verdi...

Önce kızını sonra eşini kaybetti! 1 yılda 14 kilo verdi...

Mauro Icardi, son halini paylaştı ve taraftarı kahkahaya boğdu! "7 ay futboldan uzak kalmamın ardından..."

Mauro Icardi, son halini paylaştı ve taraftarı kahkahaya boğdu! "7 ay futboldan uzak kalmamın ardından..."

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.