Netanyahu'yu roketatarla vuracaktı! Suikast girişimi son anda engellendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik yeni bir suikast planı ortaya çıkarıldı. Saldırı girişimi, güvenlik birimlerine ulaşan bir ihbar üzerine son anda engellendi.
Saldırıları dur durak bilmeyen ve katliamlarına devam eden İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik suikast planladığı şüphesiyle 70 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı.
Kadının, RPG (roketatar) ile saldırı düzenleme niyetini dile getirdiği ve güvenlik düzenlemeleri hakkında bilgi topladığı öğrenildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ifade edilen tehditlerin istihbarat birimlerine bildirilmesinin ardından İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet harekete geçti.
Soruşturma dosyasına göre, kadın patlayıcı bir cihaz kullanarak Netanyahu’ya suikast girişiminde bulunmayı planlıyordu. Şüpheli, iki hafta önce İsrail Genel Güvenlik Servisi (Shabak) tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kadının devlet kurumlarına ve Başbakan Netanyahu’ya yaklaşması yasal olarak yasaklandı. Güvenlik yetkilileri, şüpheli hakkında iddianame hazırlanacağını açıkladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum