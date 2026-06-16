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Nevşehir’de 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Nevşehir’de bir apartmanın 5. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir’de 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Bekdik Mahallesi 5. Etap TOKİ Blokları İdeal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesinin mutfakta yemek yaptığı sırada evin açık penceresinden dışarıyı seyreden 2 yaşındaki Y.Y.E., dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Nevşehir’de 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 1

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden yakınları tarafından özel araçla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük çocuk için sağlık ekipleri seferber oldu. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Y.Y.E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir çocuk
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