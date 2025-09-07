HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Nevşehir'de komşular arasında silahlı kavga! 2 kardeş hayatını kaybetti

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde husumetli komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.

Nevşehir'de komşular arasında silahlı kavga! 2 kardeş hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, E.C. yanında oğlu A.C'yle birlikte aracıyla, ilçede gördükleri ve aralarında husumet bulunan komşuları M.Ş. ile kardeşi A.Ş'nin bulunduğu aracı takibe başladı.

Baba ve oğlu, Topaç köyü Karapınar yolunda karşı tarafın yolunu keserek silahla ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçla kaçarken Topaç köyünde kaza yapan şüphelilerden E.C. hastaneye kaldırıldı, oğlu ise gözaltına alındı.

Cenazeler, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıld (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Genç estetisyenin ölüm sebebi belli oldu! Ablası sosyal medyadan duyurduGenç estetisyenin ölüm sebebi belli oldu! Ablası sosyal medyadan duyurdu
Aksaray'da sandalyeler havada uçuştu! Polise bıçak ve sandalyeli saldırı: 4 kişi yaralandıAksaray'da sandalyeler havada uçuştu! Polise bıçak ve sandalyeli saldırı: 4 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir silahlı kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya'ya son sette kaybetti...

Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya'ya son sette kaybetti...

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin iki yıldızını alıyor! Sergen Yalçın'dan dengelerini değiştirecek hamle

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin iki yıldızını alıyor! Sergen Yalçın'dan dengelerini değiştirecek hamle

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

İzmir'de pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı

İzmir'de pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Okul çevrelerinde 'internet kafe' hamlesi! İşte yeni eğitim yılı için alınan tedbirler

Okul çevrelerinde 'internet kafe' hamlesi! İşte yeni eğitim yılı için alınan tedbirler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.