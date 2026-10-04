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Nevşehir’de narkotik operasyonu: 3 tutuklama

Nevşehir’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Nevşehir’de narkotik operasyonu: 3 tutuklama

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kriminal Kısım Amirliği ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, merkez ilçe bölgesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden A.T., S.A. ve Z.Ç. isimli şüphelilerin bulunduğu araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 518,32 gram uyuşturucu madde, 72 bin 300 lira para ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
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