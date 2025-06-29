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Nevşehir’de otomobil ile kamyonet çarpıştı! 4 kişi yaralandı

Nevşehir'de ekmek taşıyan kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Nevşehir’de otomobil ile kamyonet çarpıştı! 4 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. Ahmet E.Ü.’nün (21) kullandığı otomobil ile ekmek taşıyan Ali Alay (47) yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki F.T., A.Y. ve B.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

‘KAÇMAYA ÇALIŞTIM AMA ÇOK SÜRATLİYDİ’

Kazaya karışan kamyonetin şoförü Ali Alay, “Ben aşağıdan geliyordum yeşil yandı. Yukarı doğru çıkıyordum Meteris tarafından geldi. Yandan hızlı bir şekilde yandan vurdu. Geldiğini gördüm ama son 3-5 saniye içinde kaçamadım. Kaçmaya da çalıştım sola kırdım ama kurtaramadım otomobil çok süratliydi. Haddinden fazla zaten sarhoşlarmış. Çok süratli bir şekilde geldi kaçamadım vurdu” dedi.

Otomobil sürücüsü Ahmet E.Ü. ise polislere, ‘babam beni böyle görmesin’ derken olay yerini görüntüleyen gazetecilere küfretti. Polis, Ahmet E.Ü.'yü ambulansa güçlükle bindirdi. Otomobilin içerisinde ise alkol şişeleri ve enerji içecekleri kameralara yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir kaza
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