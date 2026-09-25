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Nevşehir’de otomobil önünde seyreden araca çarptı: 6 yaralı

Nevşehir’de bir otomobilin aynı istikamette ilerleyen araca çarptığı kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri şarampole savruldu.

Nevşehir’de otomobil önünde seyreden araca çarptı: 6 yaralı

Kaza, Nevşehir-Kayseri karayolu’nun Avanos-Saruhan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin D. yönetimindeki 06 BR 6858 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde bulunan Erhan C. yönetimindeki 34 HZA 889 plakalı otomobile henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Nevşehir’de otomobil önünde seyreden araca çarptı: 6 yaralı 1

NEVŞEHİR'DEKİ KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle 06 BR 6858 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole savruldu. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nevşehir’de otomobil önünde seyreden araca çarptı: 6 yaralı 2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araç içerisinde sıkışan 2 yaralıyı yaptıkları çalışma sonucunda bulundukları yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir kaza
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