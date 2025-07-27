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Nevşehir'de otomobille motosiklet çarpıştı! Kazada 3 kişi yaralandı

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'de otomobille motosiklet çarpıştı! Kazada 3 kişi yaralandı

M.T. idaresindeki otomobille aynı güzergahta seyreden B.K. yönetimindeki motosiklet, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otomobil devrildi, motosiklet sürücüsü ile eşi B.K. yola savruldu.

Kazada motosiklet sürücüsü ve eşi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Kozaklı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubay olduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir kaza
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