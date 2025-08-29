HABER

Nevşehir'de panik anları! Bir turist, fotoğraf çekerken vadiye düştü

Nevşehir'de fotoğraf çekerken vadiye düşen turist, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Nevşehir'de panik anları! Bir turist, fotoğraf çekerken vadiye düştü

Olay, merkeze bağlı Göreme Beldesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi ve uyruğu öğrenilemeyen bir turist, Kapadokya manzarasının fotoğrafını çekmek için Aydınlı Mahallesi Aydın Kırağı mevkiine çıktı.

DENGESİNİ KAYBEDEREK 4 METRELİK ZEMİNE DÜŞTÜ!

Nevşehir de panik anları! Bir turist, fotoğraf çekerken vadiye düştü 1

Burada fotoğraf çekerken bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 4 metrelik zemine düştü. Turistin düştüğünü gören vatandaşlar, önce 112'yi arayarak yardım istedi. Turistle konuşan vatandaşlar turistin sağlık durumu iyi olunca yamaçtan aşağıya ip atarak turistin çıkmasını sağladı.

Nevşehir de panik anları! Bir turist, fotoğraf çekerken vadiye düştü 2

Yamaçtan atılan ip ile tekrar vadinin üstüne çıkan turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Turistin ipe tutunarak çıktığı anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

Nevşehir'de panik anları! Bir turist, fotoğraf çekerken vadiye düştü

Nevşehir'de panik anları! Bir turist, fotoğraf çekerken vadiye düştü

