Nevşehir'de tarihi eser kaçakçılığı: 7 el yazması Kur'an ele geçirildi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirilmiştir.

Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akarca köyünde B.C.'nin ikametinde tarihi eser bulunduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda B.C.'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 7 el yazması Kur'an-ı Kerim, 3 tarihi bakır tabak, bir sürahi ve bir tablo bulundu.

B.C., jandarma işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve tutuklandı.