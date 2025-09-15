HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Nevşehir'de tarihi eser kaçakçılığı: 7 el yazması Kur'an ele geçirildi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 7 el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi. Zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de tarihi eser kaçakçılığı: 7 el yazması Kur'an ele geçirildi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirilmiştir.

Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akarca köyünde B.C.'nin ikametinde tarihi eser bulunduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda B.C.'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 7 el yazması Kur'an-ı Kerim, 3 tarihi bakır tabak, bir sürahi ve bir tablo bulundu.

B.C., jandarma işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve tutuklandı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: İstanbul... Boşanma sürecinde silahlı saldırıYer: İstanbul... Boşanma sürecinde silahlı saldırı
Gölbaşı’nda trafik kazası: Yaya hayatını kaybettiGölbaşı’nda trafik kazası: Yaya hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir tarihi eser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.