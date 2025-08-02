Nevşehir Kültür Yolu Festivali Michelin müjdesiyle daha coşkulu başladı!

Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın katılımıyla Kapadokya Üniversitesi’nin Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinde gerçekleştirilen törenle başladı. Törene Nevşehir Valisi Ali Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Nevşehir MHP Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı törende yaptığı konuşmada, Kültür Yolu Festivalleri’nin marka şehir vizyonuyla hayata geçirilen ve şehirlerin kültürel, sanatsal ve tarihi zenginliklerini görünür kılmayı amaçlayan bir organizasyon olduğunu ifade etti. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: “Nevşehir’i özel kılan pek çok unsur arasında, Kapadokya’da gün doğumunda peribacaları ve vadiler üzerinde süzülen rengârenk balonlarla eşsiz doğa harikalarını kuşbakışı izleme fırsatı sunan büyüleyici balon yolculuğu deneyimi önemli bir yere sahiptir. Sıcak hava balonculuğunda lider olan bölgemiz, Mısır, Fas, Meksika, Tanzanya ve Serengeti gibi popüler destinasyonların toplamından daha fazla uçuşla bu alandaki tartışmasız üstünlüğünü ortaya koymaktadır.” dedi.

KAPADOKYA ARTIK BİR GASTRONOMİ DESTİNASYONU

Yazgı, Kapadokya’nın sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, gastronomisiyle de öne çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kapadokya, benzersiz tarihi ve doğal dokusuyla olduğu kadar, yerel ürünlere ve köklü Anadolu mutfağına dayanan güçlü gastronomisiyle de dikkat çekmektedir. MICHELIN Rehberi’nin yeni seçkisine dahil edilmesiyle birlikte, bu özel bölgemiz gastronomideki iddiasını artık uluslararası arenaya taşımıştır. Kapadokya’nın bundan böyle yalnızca bir tarih ve doğa harikası değil, aynı zamanda seçkin bir gastronomi destinasyonu olarak anılacak olması bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır.”

TÜRKİYE TURİZMDE REKOR KIRIYOR

Bakan Yardımcısı Yazgı, Türkiye’nin turizmde elde ettiği başarılara da değindi:

“Krizlere rağmen yapılan stratejik yatırımlar ve çeşitlendirilmiş pazar politikaları sayesinde turizmde hem ziyaretçi sayısını hem de gelirleri rekor seviyelere taşıyarak ülkemizin küresel cazibesini güçlendirdik. Bilindiği üzere, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünya turizminde 4. sıraya yükselmiştir. 2025’in ilk 6 ayında 26 milyonu aşkın ziyaretçi ve 25,8 milyar dolarlık turizm geliriyle, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yarıyıl performansına ulaşarak sektörümüzde yeni bir rekor kırdık.”

64 MİLYAR DOLARLIK YIL SONU HEDEFİNE ADIM ADIM

Turizmde büyümenin sürdürülebilirliği için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yazgı, şunları dile getirdi:

“Bakanlık olarak, tarihi mirasın etkili tanıtımı, güçlü altyapı ve dört mevsime yayılan çeşitlilikle taçlandırdığımız bu büyük başarıyı sürdürülebilir turizm büyümesi için kararlılıkla ilerletiyor; 64 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize adım adım yaklaşırken, ülkemizi dünyanın en gözde destinasyonu haline getirmek için durmaksızın çalışıyoruz.”

KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ TOPLUMSAL KAYNAŞMAYI GÜÇLENDİRİYOR

Son olarak festivalin kültürel boyutuna değinen Yazgı şunları kaydetti:

“Kültür yolu festivallerimizin yanı sıra, Yaşayan Miras Festivalleri ve Bir Anadolu Şenliği gibi kapsamlı etkinliklerle, kültür ve sanatı Türkiye’nin dört bir yanına yaymayı, Anadolu’nun zengin mirasını yaşatmayı ve görünür kılmayı amaçlıyoruz. Bu sayede hem toplumsal kaynaşmayı güçlendiriyor hem de kültürel çeşitliliği koruyarak sürdürülebilir kalkınma ve yeni bir huzur döneminin kapılarını aralıyoruz.”

KAPADOKYA 400 ETKİNLİK İLE SANATA DOYACAK

Açılış töreninin ardından Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve protokol heyeti Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi’nde yer alan sergileri ziyaret etti. Ziyaret edilen sergiler arasında dijital sanatın yaratıcı potansiyelini ortaya koyan “Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi”, günümüz yorumuyla minyatürü ele alan “Bana Beni Anlat: 21. Yüzyılda Minyatür Sanatı Sergisi”, kültürel belleği oyuncaklar üzerinden anlatan “Yaşayan Miras: Geleneksel Bebek Sergisi” ve Türkiye’nin görsel hafızasına ışık tutan “Türkiye’nin Minyatürleri Sergisi” yer aldı. Aynı program kapsamında festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri olan FotoMaraton’un açılışı da yapıldı.Bakan Yardımcısı Yazgı Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından festival kapsamında düzenlenen serginin açılışını yaptıktan sonra beraberindeki heyetle, Nevşehir’in önemli yapılarından biri olan Meryem Ana Kilisesi’ni ziyaret etti. Kilisede yer alan “Medeniyetlerin Mirası AI Dijital Sergisi” ve “Matraki Sergisi” katılımcılarla buluştu.

PICASSO’NUN YENİ DURAĞI KAPADOKYA

Günün son durağı ise Güray Müze’nin etkileyici atmosferinde açılan “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” sergisi oldu. Modern sanatın öncüsü Pablo Picasso’nun eserlerinden oluşan bu özel sergi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın katılımıyla sanatseverlerle buluştu. Sergi, Picasso’nun sanata bakışını ve yaratım sürecini yansıtan eserleriyle ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

PERİ BACALARININ GÖLGESİNDE SANATLA DOKUZ GÜN

Nevşehir Kültür Yolu Festivali, 2 Ağustos itibarıyla başlayan dopdolu programıyla dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine kadar her yaşa ve ilgi alanına hitap eden yüzlerce etkinlikle Nevşehirlilere ve şehri ziyaret eden sanat tutkunlarına unutulmaz bir kültür-sanat deneyimi yaşatacak. Masalsı Kapadokya'nın kalbinde başlayan bu ilham dolu yolculuk, kültürle, sanatla ve yaratıcılıkla dolu bir haftaya kapı aralıyor.