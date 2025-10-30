HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Nevşehir merkezli "change araç" operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Nevşehir'de ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını hacizli veya yakalamalı araçlarla değiştirerek piyasaya süren çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Nevşehir merkezli "change araç" operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomotiv sektöründe yapılan organize usulsüzlüklere yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Nevşehir merkezli olarak İstanbul, Adana ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, motor ve şasi numaraları usulsüz şekilde değiştirilmiş 9 araç ele geçirildi.

Nevşehir merkezli "change araç" operasyonu: 3 kişi tutuklandı 1

AĞIR HASARLI ARAÇLARIN MOTOR NUMARALARINI HACİZLİ ARAÇLARA AKTARMIŞLAR

Asayiş ekiplerinin uzun süredir sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucunda; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin, özellikle trafik kazası, yangın veya deprem sonucu ağır hasar gören araçlarla, aranan, hacizli-yakalamalı ya da yurt dışından getirilen yabancı plakalı araçları "change" yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Nevşehir merkezli "change araç" operasyonu: 3 kişi tutuklandı 2

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüphelilere ait ev, işyeri ve araç park alanı olarak kullanılan oto parklarda yapılan aramalarda, ruhsatsız silah, çok miktarda para ve trafikte kayıtlı olmayan araç ruhsatları ele geçirildi. Ekipler, şüphelilerin şase numarasını kestikleri araçları şehir dışında bulunan boş arazilerde, gizli bölmelere götürerek sakladıklarını da belirledi.

Nevşehir merkezli "change araç" operasyonu: 3 kişi tutuklandı 3

OPERASYONDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda Y.A., R.P., D.A., Y.A., M.K., M.G., A.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan Y.A., D.A. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

30 Ekim 2025
30 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yargıtay Daire Başkanı Yaman Yeni Şafak'a sert sözlerle tepki gösterdi: "Suç duyurusu hazırlıklarımı yapıyorum"Yargıtay Daire Başkanı Yaman Yeni Şafak'a sert sözlerle tepki gösterdi: "Suç duyurusu hazırlıklarımı yapıyorum"
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdiŞoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Nevşehir Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.