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Nevşehir’de FETÖ firarisi yakalandı

Nevşehir’de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.Edinilen bilgilere göre; Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Nevşehir’de FETÖ firarisi yakalandı

Nevşehir’de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre; Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde; ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
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