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Nevşehir’de otomobil direğe çarptı: 1 çocuk ölü, 3 yaralı

Nevşehir’de kontrolden çıkan bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Nevşehir’de otomobil direğe çarptı: 1 çocuk ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir-Kayseri karayolu Öğretmenevi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 15 yaşındaki A.B.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Hayatını kaybeden A.B.A.’nın ailesiyle birlikte İzmir’den Kayseri’ye anneannesinin cenazesine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Nevşehir’de otomobil direğe çarptı: 1 çocuk ölü, 3 yaralı 1

Nevşehir’de otomobil direğe çarptı: 1 çocuk ölü, 3 yaralı 2

Nevşehir’de otomobil direğe çarptı: 1 çocuk ölü, 3 yaralı 3

Nevşehir’de otomobil direğe çarptı: 1 çocuk ölü, 3 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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