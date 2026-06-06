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Nevzat Bahtiyar ve Narin Güran'ın akrabaları arasında kavga! Görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanık Nevzat Bahtiyar ve Güran'ın akrabaları arasında kavga çıktı. 6 kişinin yaralandığı kavgada 14 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı. Öte yandan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Nevzat Bahtiyar ve Narin Güran'ın akrabaları arasında kavga! Görüntüler ortaya çıktı
Recep Demircan

Olay Sur ilçesi Yeşilvadi Mahallesi'nde dün meydana geldi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran olayında "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğenleri ile bir grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Nevzat Bahtiyar ve Narin Güran ın akrabaları arasında kavga! Görüntüler ortaya çıktı 1

6 KİŞİ YARALANDI

Olayda 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Nevzat Bahtiyar ve Narin Güran ın akrabaları arasında kavga! Görüntüler ortaya çıktı 2

14 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Nevzat Bahtiyar ve Narin Güran ın akrabaları arasında kavga! Görüntüler ortaya çıktı 3

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Anahtar Kelimeler:
Nevzat Bahtiyar
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