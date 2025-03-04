New York Polis Teşkilatı bir ilke imza attı! "Hilal Yakma Töreni" ile farklı kültür ve inançları Ramazan’da bir araya getirdiler…

New York Polis Teşkilatı (NYPD) Müslüman Polisler Derneği, Ramazan ayının üçüncü günü, ilk kez gerçekleştirilen "Hilal Yakma Töreni", NYPD bünyesinde görev yapan 3 binden fazla Müslüman polis memurunun, Ramazan ayının manevi değerlerini vurgulamak ve toplumla daha güçlü bağlar kurmak amacıyla düzenlendi.

“RAMAZAN'IN MANEVİ ATMOSFERİNİ YANSITMAK İSTEDİK”

New York Polis Teşkilatı’nda başkomiser olarak görev yapan Ali Hamutoğlu, aynı zamanda NYPD Müslüman Polisler Derneği’nin başkan yardımcısı olarak etkinliğin organizasyonunda önemli bir rol oynadı.

Hamutoğlu açıklamasında, "Derneğimizi yaklaşık 19 yıl önce kurduk. O günden bu yana farklı etkinlikler düzenleyerek, Müslüman halk ile NYPD arasında bir bağ kurduk. Ramazan ayı vesilesiyle teşkilat içinde bir süsleme yaparak, Ramazan'ın manevi atmosferini yansıtmak istedik. Bu etkinlik, hem teşkilattaki Müslüman polislerin Ramazan’ı idrak ettiklerini göstermek hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına önemli bir adım oldu." dedi.

“NYPD İÇİNDEKİ MÜSLÜMAN VARLIĞI HER GEÇEN GÜN DAHA GÖRÜNÜR HALE GELİYOR”

New York Polis Teşkilatı’nda 3 binden fazla Müslüman polis memurunun olduğunu belirten Hamutoğlu, bunlardan yaklaşık 100’ünün Türk kökenli olduğunu ifade etti. "Sayımız az olabilir ancak NYPD içindeki Müslüman varlığı her geçen gün daha görünür hale geliyor" şeklinde konuştu.

“HİLAL, MÜSLÜMAN İNANCININ SEMBOLLERİNDEN BİRİDİR”

NYPD Müslüman Polisler Derneği Başkanı Yüzbaşı Waheed Akhtar, Hilal Yakma Töreni’nin, Müslüman inancının bir sembolü olarak algılanmasının yanı sıra, teşkilat içindeki birlik ve kapsayıcılığın da bir göstergesi olduğunu belirterek, "Hilal, Müslüman inancının sembollerinden biridir. Ancak bizim amacımız, sadece dini bir ritüel gerçekleştirmek değil, kapsayıcılığa dair bir mesaj vermekti. Bu etkinlik, NYPD içinde çalışan farklı inanç gruplarını bir araya getirerek ortak değerlerimizi vurgulamamızı sağladı." dedi. Akhtar, etkinliğin, sadece Müslüman polisler için değil, aynı zamanda NYPD bünyesindeki tüm çalışanlar ve ziyaretçiler için de bir farkındalık yaratmayı amaçladığını söyledi ve "Hilali gören herkes, Ramazan ayının ne anlama geldiği konusunda bilinç kazanacak. Müslüman toplumun kimliğini ve inancını anlamak için bir fırsat sunacak." dedi.

“NYPD EMNİYET MÜDÜRÜ DE KATILACAK”

NYPD Müslüman Polisler Derneği, yalnızca dini sembollerle farkındalık yaratmayı değil, aynı zamanda iftar programları düzenleyerek Müslüman polislerin toplulukla bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Dernek, 2018 yılından bu yana NYPD Emniyet Genel Müdürlüğü’nde geniş katılımlı iftar organizasyonları düzenliyor. Hamutoğlu, bu yıl 20 Mart’ta düzenlenecek olan iftar programında 700-800 kişinin ağırlanacağını ve NYPD’nin üst düzey yetkililerinin de bu organizasyona katılacağını belirterek, "Ramazan ayı, sadece oruç ve ibadet ayı değil, aynı zamanda dayanışma ve paylaşma ayıdır. Polis teşkilatı içinde Müslüman memurların da var olduğunu göstermek ve toplumla daha güçlü bağlar kurmak adına bu tür etkinlikler çok önemli. 20 Mart’taki iftar programımıza NYPD Emniyet Müdürü de katılacak ve bizlerle birlikte iftar açacak." dedi.

ETKİNLİK FARKLI İNANÇ TOPLULUKLARINI BİR ARAYA GETİRDİ

Etkinlik, yalnızca Müslüman polisleri değil, aynı zamanda NYPD bünyesindeki farklı inançlardan yetkilileri de bir araya getirdi. Törende, New York Emniyet Genel Müdürü Jessica Tisch, NYPD'nin resmi imamı Tahir Kukaj, Yahudi hahamı Alvin Kaas ve Papaz David Cassato gibi önemli isimler de yer aldı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ JESSİCA TİSCH KONUŞTU

Emniyet Genel Müdürü Jessica Tisch, NYPD’nin farklı inançlara saygı gösteren kapsayıcı bir teşkilat olması gerektiğini vurgulayarak konuştu, "NYPD, toplumun her kesimini temsil eden bir yapıya sahip. Polis teşkilatı içinde farklı inançlardan pek çok kişi var ve bu çeşitlilik bizim gücümüzdür. Bugünkü etkinlik, sadece Müslüman toplum için değil, hepimiz için bir dayanışma mesajı veriyor" dedi.

“BURADA OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM”

Yahudi toplumu temsilcisi Haham Alvin Kaas, etkinlikte yaptığı konuşmada, dinler arası hoşgörünün önemine dikkat çekerek, "Ramazan ayı, Müslümanlar için önemli bir ibadet dönemi, ancak bizler farklı inançlardan bireyler olarak bir araya gelerek ortak insani değerlerimizi paylaşabiliriz. Bugün burada olmaktan onur duyuyorum." dedi.

PAPAZ CASSATO İSE DİNLER ARASI DİYALOĞUN ÖNEMİNİ VURGULADI

Papaz David Cassato ise, NYPD bünyesinde dinler arası diyaloğun önemini vurgulayarak, etkinliğin birlik ve beraberlik mesajı taşıdığını ifade etti.

ETKİNLİK HER YIL DÜZENLENECEK

Tören, katılımcıların birlikte dua ederek hoşgörü ve bir arada yaşam mesajları vermesiyle sona erdi. Ardından düzenlenen iftar yemeğinde, farklı inançlara sahip polis memurları ve NYPD yöneticileri, Ramazan’ın manevi ruhunu paylaşarak aynı sofrada bir araya geldi.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen etkinliğin, önümüzdeki yıllarda geleneksel bir hale getirilmesi hedefleniyor ve New York Polis Teşkilatı, bu anlamlı etkinliği her yıl düzenlemeyi planlıyor.

(İHA)