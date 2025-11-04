HABER

New York seçim sonuçları belli oldu mu? Zohran Mamdani kentin ilk Müslüman başkanı olur mu? Trump'ın da gözü orada
New York seçim sonuçları belli oldu mu? Zohran Mamdani kentin ilk Müslüman başkanı olur mu? Trump'ın da gözü orada

New York tarihi günlerinden birini yaşayacak. New York'ta seçmenler bugün sandık başına gidiyor. Seçimi tarihi kılan olay ise Demokratların adayı Zohran Mamdani! Zohran Mamdani New York Belediye Başkanı seçilmesi durumunda, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olacak. Anketler ise Mamdani'yi önde gösteriyor. Tüm dünyanın olduğu gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın da gözü New York'ta. Mamdani'yi 'Komünist' olarak nitelendiren Trump, bir de tehditte bulundu. İşte detaylar...

ABD ve tüm dünyada gözler New York seçimlerinde. New York'ta seçmenler bugün sandık başına gidiyor. New York'ta yapılacak olan seçim tarihi nitelikte. Seçimi tarihi kılan unsur ise demokratların adayı Zohran Mamdani!

ZOHRAN MAMDANI ANKETLERDE ÖNDE

New York Belediye Başkanlığına aday olan Zohran Mamdani, seçimi kazanması durumunda New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olacak. Anketler ise Mamdani'nin önde olduğunu gösteriyor.

TRUMP'TAN 'FEDERAL FON' ÇIKIŞI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da dikkatini New York seçimlerine verdi. Demokratların adayı Mamdani'yi 'Komünist' olarak nitelendiren Trump, Zohran Mamdani'nin belediye başkanlığı seçimlerini kazanması halinde New York şehrine federal fonları ciddi şekilde "kısacağı" uyarısında bulundu.

İşte New York seçimlerine dair her şey:

İSRAİL LOBİSİ İŞ BAŞINDA! BAŞKONSOLOSTAN MAMDANI AÇIKLAMASI

Mamdani'nin anketlerde önde olması İsrail'i de tedirgin etmiş durumda. İsrail'in New York Başkonsolosu Ofir Akunis, New York seçimleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Akunis, Zohran Mamdani'nin Filistin gösterilerine destek verdiği için eyaletteki Yahudi toplumuna 'tehlike oluşturduğunu' iddia etti. İsrai'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Mamdani'nin seçimi kazanması halinde New York'ta Filistin yanlısı gösterilere izin vereceğini ifade eden Akunis, bu seçimin eyaletteki "Yahudi kurumlarına ve sinagoglarına yönelik açık ve yakın bir tehdit" oluşturacağını savundu.

MAMDANI'NİN RAKİPLERİ KİMLER?

Ön seçimi birinci sırada tamamlayarak Demokratların adayı olan Zohran Mamdani, en çok ikinci oyu alan bağımsız aday eski New York Valisi Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa yarışıyor.

NEW YORK SEÇİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

New York Seçim Kurulu verilerine göre yaklaşık 5,1 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu şehirde, oy kullanma işlemleri yerel saatle 06.00'da başlayacak ve saat 21.00'e kadar devam edecek

MAMDANI MİLYARDERLERİ KARŞISINA ALDI

Zohran Mamdani toplumda aşırı servet birikimine karşı çıkan bir politika yönetiyor. Mamdani'nin vaatleri arasında milyonerlere ek vergi, ücretsiz toplu taşıma, ücretsiz çocuk bakımı ve kamu tarafından işletilen marketler bulunuyor. Fortune'da yer alan bir habere göre milyarderler bu durumdan rahatsız. Aralarında Bill Ackman ve Michael Bloomberg’in de bulunduğu bazı milyarderler ve varlıklı aileler Mamdani'nin rakibi Andrew Cuomo’yu desteklemek için en az 22 milyon dolar harcadı.

