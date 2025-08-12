HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

New York'ta korkunç olay! Yolcu trenle peron arasında sıkıştı... Dehşet veren görüntüler

New York metrosunda korkunç bir olay meydana geldi. Bir kişi tren ile peron arasında sıkıştı. Olay yerinde bulunanların aktardıklarına göre, adam trenin istasyona giriş yaptığı sırada dengesini kaybetti ve raylar ile peron arasındaki boşluğa düştü. O anlar ise istasyonda bulunan insanları şoke etti. Korkunç anlar metroda bulunan bir kişinin kameralarına yansıdı.

New York'ta korkunç olay! Yolcu trenle peron arasında sıkıştı... Dehşet veren görüntüler
Melih Kadir Yılmaz

New York metrosununda dengesini kaybeden bir adam, dengesini kaybederek perona düştü. Trenin perona giriş yaptığı sırada düşen adam peron ile tren arasında sıkıştı.

New York ta korkunç olay! Yolcu trenle peron arasında sıkıştı... Dehşet veren görüntüler 1

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Olay yerinde bulunan yolcular korku dolu anlara şahitlik ederken, büyük panik yaşandı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi bölgeye geldi.

New York ta korkunç olay! Yolcu trenle peron arasında sıkıştı... Dehşet veren görüntüler 2

ADAMIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Raylardan çıkartılan adama ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Şans eseri adamın hayati tehlikesi bulunmazken, yaşanan bu korku dolu anlar metro seferlerini bir süre durdurdu.

O ANLAR YOLCULARIN TELEFON KAMERALARINA YANSIDI

Olay sırasında metrodaki yolcular büyük panik yaşarken, bazıları cep telefonlarıyla yaşanan anları kaydetti. Videolar sosyal medyada hızla yayıldı ve metro güvenliği konusunda tartışmaları yeniden gündeme getirdi.Yetkililer, bu tür kazaların önüne geçmek için platformlarda daha sıkı güvenlik önlemleri alınacağını ve yolcuların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
65 yılın tehlikeli rekoru: Yüzde 71 azaldı!65 yılın tehlikeli rekoru: Yüzde 71 azaldı!
İYİ Parti'ye ayrılan sandalyeler doldu! 3 yeni isim belli olduİYİ Parti'ye ayrılan sandalyeler doldu! 3 yeni isim belli oldu

Anahtar Kelimeler:
New York tren yolcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hükümet ilk zam oranını açıkladı!

Hükümet ilk zam oranını açıkladı!

2 aylık Deren Lina'nın kahreden ölümü!

2 aylık Deren Lina'nın kahreden ölümü!

Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de 5 şubesini kapatıyor!

Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de 5 şubesini kapatıyor!

Deprem uzmanı İçelli Ege'yi işaret etti

Deprem uzmanı İçelli Ege'yi işaret etti

Ünlü iş insanı 8 gündür aranıyor! Kıyaslanan fotoğraflar ortaya çıkardı

Ünlü iş insanı 8 gündür aranıyor! Kıyaslanan fotoğraflar ortaya çıkardı

Sır ölümün perde arkasından intihar notu çıktı

Sır ölümün perde arkasından intihar notu çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.