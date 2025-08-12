New York'ta korkunç olay! Yolcu trenle peron arasında sıkıştı... Dehşet veren görüntüler

New York metrosununda dengesini kaybeden bir adam, dengesini kaybederek perona düştü. Trenin perona giriş yaptığı sırada düşen adam peron ile tren arasında sıkıştı.

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Olay yerinde bulunan yolcular korku dolu anlara şahitlik ederken, büyük panik yaşandı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi bölgeye geldi.

ADAMIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Raylardan çıkartılan adama ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Şans eseri adamın hayati tehlikesi bulunmazken, yaşanan bu korku dolu anlar metro seferlerini bir süre durdurdu.

O ANLAR YOLCULARIN TELEFON KAMERALARINA YANSIDI

Olay sırasında metrodaki yolcular büyük panik yaşarken, bazıları cep telefonlarıyla yaşanan anları kaydetti. Videolar sosyal medyada hızla yayıldı ve metro güvenliği konusunda tartışmaları yeniden gündeme getirdi.Yetkililer, bu tür kazaların önüne geçmek için platformlarda daha sıkı güvenlik önlemleri alınacağını ve yolcuların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.