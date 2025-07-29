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New York'un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı... Ölü ve yaralılar var

New York’un göbeğinde, Midtown Manhattan’daki 345 Park Avenue adresinde dün akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı paniği yaşandı. Bir gökdelene M4 tipi saldırı tüfeğiyle giren saldırgan 5 kişiyi vurdu. 4 kişinin hayatını kaybettiği, saldırganın da olay yerinde intihar ettiği açıklanırken; FBI destek için bölgede ve güvenlik alarmı üst seviyeye çıkarıldı.

New York'un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı... Ölü ve yaralılar var

ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesindeki bir gökdelende silahlı saldırı meydana geldi. M4 tipi saldırı tüfeğiyle ateş açan saldırgan büyük panik yaratırken, hayatını kaybedenlerin olduğu açıklandı. İşte ABD'yi dehşete düşüren olayın detayları...

LOBİYE TÜFEKLE GİRİP, YAYLIM ATEŞİNE TUTTU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 27 yaşındaki Shane Devon Tamura’nın elinde M4 saldırı tüfeğiyle binanın lobisine girdiği ve üniformalı bir NYPD memuruna doğrudan ateş açtığı görüldü. Komiser Tisch, saldırganın ardından bir sütunun arkasına saklanan kadını vurduğunu ve lobiyi yaylım ateşine tuttuğunu açıkladı.

New York un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı... Ölü ve yaralılar var 1

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 YARALI VAR

NYPD memuru Didarul Islam’ın vurularak ağır yaralandığı ve New York Presbyterian Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği bildirildi. 36 yaşındaki Bangladeşli memurun iki çocuk babası olduğu ve eşiyle üçüncü bebeklerini bekledikleri belirtildi. Komiser Tisch, Islam’ın departmanda üç buçuk yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve özel güvenlik hizmeti kapsamında binada görevli olduğunu aktardı.

Diğer üç kurbanın biri asansör bölümünde vurulan güvenlik görevlisi, biri lobide vurulan adam, diğeri ise 33. katta ölü bulunan bir kadın. Hayatta kalan tek kurbanın durumu kritik ve hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN ASANSÖRLE 33. KATTA İNTİHAR ETTİ

Saldırganın lobideki katliamdan sonra asansörle 33. kata çıktığı ve burada bir kişiyi daha vurarak öldürdüğü belirtildi. Komiser Tisch, saldırganın ardından kendi göğsüne ateş ederek yaşamına son verdiğini açıkladı. Cesedi polis ekiplerince bulundu.

New York un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı... Ölü ve yaralılar var 2

KÜRESEL FİRMALARIN OFİSLERİ BULUNUYOR

Tisch, Shane Tamura’nın belgelenmiş bir akıl sağlığı geçmişi olduğunu belirterek, "Motivasyonu henüz net değil. Neden özellikle bu binayı hedef aldığını anlamaya çalışıyoruz" dedi. Saldırının düzenlendiği 345 Park Avenue binasında Blackstone, KPMG, NFL ve Rudin Management gibi küresel firmaların ofisleri bulunuyor.

New York un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı... Ölü ve yaralılar var 3

BİNAYA GİRİŞTEN ÖNCE UZUN BİR YOLCULUK

Polis kayıtlarına göre Shane Devon Tamura, 26 Temmuz’da Colorado’dan yola çıktı. 27 Temmuz’da Nebraska ve Iowa’dan geçti, son olarak Pazartesi günü saat 16.24’te Columbia, New Jersey’de görüldü. Kısa süre sonra Manhattan’a ulaştı ve saldırıyı gerçekleştirdi.

New York un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı... Ölü ve yaralılar var 4

ARACINDA CEPHANELİK ÇIKTI

NYPD, saldırganın aracında yaptığı aramada tüfek kılıfı, mühimmat, dolu bir tabanca, şarjörler, sırt çantası ve Tamura adına yazılmış ilaçlar buldu. Patlayıcı aramasında ise herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadı.

New York un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı... Ölü ve yaralılar var 5

SALDIRI SIRASINDA GÖSTERDİĞİ TUHAF DAVRANIŞLAR KAMERADA

Tisch, saldırganın asansörden çıkan bir kadının zarar görmeden yanından geçmesine izin verdiğini belirtti. "Kadının yanından çekiliyor ve asansöre kendisi biniyor. Bu detay, saldırganın rastgele değil, seçici bir şekilde davrandığı izlenimini veriyor" dedi.

New York un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı... Ölü ve yaralılar var 6

FBI, NYPD’YLE EŞGÜDÜM İÇİNDE SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR

FBI New York Saha Ofisi Müdür Yardımcısı Christopher Raia, olay yerine derhal ekip sevk edildiğini ve NYPD ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti. "Bu NYPD tarafından yürütülen bir soruşturma. Ancak biz her türlü desteği sağlıyoruz" dedi.

New York un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı... Ölü ve yaralılar var 7

BELEDİYE BAŞKANI ADAMS: "BU ANLAMSIZ BİR ŞİDDET GECESİ"

New York Belediye Başkanı Eric Adams, basın toplantısında "Bu gece beş masum insan vuruldu. Dördü hayatını kaybetti. Bu anlamsız bir şiddet gecesi" diyerek duygusal açıklamalarda bulundu. Adams, öldürülen polis memuru Islam için, "Tanrı’ya inanan, ailesine bağlı bir insandı. Bu şehri seviyordu" ifadelerini kullandı.
Kamuya tehdit yok, taramalar tamamlandı

SALDIRGAN TEK KİŞİ MİYDİ?

NYPD Komiseri Tisch, Özel Harekat Birimi’nin binada ikinci bir tarama gerçekleştirdiğini ve şu anda kamu için herhangi bir tehdit olmadığını duyurdu. "Tek saldırgan olduğuna inanıyoruz. Halk için aktif bir tehdit kalmamıştır" dedi.

(İHA-AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
New York ABD Amerika Birleşik Devletleri silahlı saldırı
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