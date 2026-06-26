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Neyin peşinde Netanyahu! İsrail’den skandal '1915' hamlesi

İsrail, Ankara'nın sert karşılaması beklenen bir adımın peşinde. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 1915 olaylarıyla ilgili atacakları skandal adımı duyurdu.

Neyin peşinde Netanyahu! İsrail’den skandal '1915' hamlesi

Gazze'deki katliamın ardından Lübnan'ı da ateşkese rağmen ateşe sürükleyen İsrail şimdi de Türkiye'de infial uyandıracak bir hamleye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 1915 olaylarıyla ilgili tasarıyı kabinenin gündemine taşıyacak.

Neyin peşinde Netanyahu! İsrail’den skandal 1915 hamlesi 1

SKANDAL '1915' HAMLESİ

Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu tasarıyı bir sonraki hükümet toplantısında kabineye sunacağını yazdı. Tasarıda, 1915 olaylarının İsrail tarafından resmi olarak “Ermeni soykırımı” şeklinde tanınması isteniyor.

Neyin peşinde Netanyahu! İsrail’den skandal 1915 hamlesi 2

KABİNE SONRASI KNESSSET’E GİDECEK

Henüz kabul edilmeyen tasarının, kabineden onay çıkması halinde metnin İsrail Parlamentosu Knesset’te oylamaya sunulması bekleniyor.

Neyin peşinde Netanyahu! İsrail’den skandal 1915 hamlesi 3

İSRAİL BASINI: "TÜRKİYE’Yİ KIZDIRACAK"

İsrail, bu hamlenin Türkiye'de sert karşılanacağının da farkında. İsrail merkezli yayın organlarından Ynet News, gelişmeyi “Türkiye ile gerilim sürerken İsrail ilk resmi tanımayı değerlendirecek” başlığıyla duyururken tasarının Ankara’yı kızdırabilecek bir adım olduğunu yazdı.

Neyin peşinde Netanyahu! İsrail’den skandal 1915 hamlesi 4

The Times of Israel ise Saar’ın hamlesinin, İsrail’in uzun süredir diplomatik hassasiyet nedeniyle uzak durduğu bir konuda politika değişimini işaret edebileceğini yazdı.

DAHA ÖNCE RESMİ KARAR ALINMAMIŞTI

1915 olaylarının tanınması konusu İsrail siyasetinde daha önce de gündeme gelmişti. Ancak bugüne kadar İsrail hükümeti adına bağlayıcı ve resmi bir tanıma kararı alınmamıştı. İsrail basınına göre, tasarının kabul edilmesi halinde bu başlık ilk kez hükümet düzeyinde resmi tanıma sürecine taşınmış olacak.

GAZZE’DE 80 BİNİN ÜZERİNDE CAN KAYBI

İsrail’in 1915 olaylarına ilişkin bu adımı atarken Gazze’deki ağır tabloyu örtbas etmeye çalışıyor. AA'nın Gazze’deki Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığı verilere göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1031 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 309 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 785 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 43'e, yaralı sayısının 173 bin 417'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Neyin peşinde Netanyahu! İsrail’den skandal 1915 hamlesi 5

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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