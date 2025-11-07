Kim olduğu muamma! Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti: Donald Trump'ın odasındaki panik kamerada

ABD'de gözler Oval Ofis'teydi ve tam o anlarda hiç beklenmedik bir şey oldu. Eli Lilly Üst Yöneticisi (CEO) David Ricks konuşmasını yaptığı sırada salonda bulunan konuklardan biri aniden fenalaştı. Fenalaşan ismin kimliği açıklanmadı.

DR. MEHMET ÖZ'DEN ANLIK MÜDAHALE

Bilincini kaybeden kişi yere doğru düşerken hızlı davranan Medicare ve Medicaid (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz, söz konusu kişiyi yere düşmeden yakalayarak hafifçe yere doğru yatırdı.

Dr. Öz'ün bayılan kişiye ilk müdahaleyi yaptığı anlarda Beyaz Saray yetkilileri canlı yayını keserek Oval Ofis'teki basın mensuplarını hızlıca salondan çıkardı.

Daha sonra olayla ilgili bir açıklama yapan Beyaz Saray yetkilileri, fenalaşan konuğun durumunun iyi olduğunu belirtti.

BAYILAN KİŞİ GORDON FINDLAY Mİ? NOVO NORDISK AÇIKLADI

Öte yandan, ABD medyasında, bayılan kişinin Novo Nordisk yöneticisi Gordon Findlay olduğu yönünde haberlerin yer alması üzerine şirketten yapılan yazılı açıklamada, bayılan kişinin kendi yöneticileri olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "CEO Mike Doustdar ve ABD Operasyonları Başkan Yardımcısı Dave Moore, Oval Ofis'te bulunan tek Novo Nordisk temsilcileriydi. Bugün sağlık sorunu yaşayan beyefendinin durumunun iyi olmasını umuyoruz." denildi.

KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Beyaz Saray muhabirleri, söz konusu kişinin Eli Lilly şirketinin bir misafiri olduğunu açıkladı, ancak kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.Kaynak: AA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır