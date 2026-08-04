Neyse ki Sleepy var: Yaşam tarzına uygun konforu keşfet!

Hafif ve orta düzey idrar kaçırma yaşayan yetişkinler için geliştirilen Sleepy Sensitive Süper Emici Külot, normal bir iç çamaşırı gibi giyilirken kıyafet altında belli olmayan yapısı ve 14 saate kadar emiş performansıyla gün boyu ve gece boyu güvenilir bir koruma sunuyor. Peki senin yaşam tarzın, bu ürünün hangi özelliğine daha çok ihtiyaç duyuyor? Birkaç soruyla öğrenelim!

Sleepy Sensitive Süper Emici Külot Hakkında Bilmen Gerekenler

Sleepy Sensitive Süper Emici Külot, hafif ve orta düzey idrar kaçırma (üriner inkontinans) yaşayan yetişkinler için geliştirilmiş, iç çamaşırı konforunu yüksek emiş performansıyla birleştiren bir yetişkin emici külottur. Kadın ve erkek kullanımına uygun olan ürün, normal bir iç çamaşırı gibi giyilip çıkarılır ve kıyafet altında belli olmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Öne çıkan özellikleri:

Saf suyla dokunmuş ipeksi iç yüzeyler, sürtünmeyi ve tahrişi en aza indirirken hava sirkülasyonu sağlayan nefes alan dış yüzey teknolojisi, nem hissini engelleyerek hassas ciltlerin sağlığını destekler.

Geliştirilmiş yeşil emici bölge: Sıvının hızla emilmesine yardımcı olur.

14 saate kadar emiş performansı: Uzun süreli kuruluk hissini desteklemeye yardımcı olur.

E vitamini katkılı yeşil emici bölge: Hassas ciltler düşünülerek geliştirilmiştir.

Doğal mineraller içeren sızdırmaz dış yüzey: Güvenilir koruma sağlar.

Nefes alan tekstil dış yüzey: Hava dolaşımını destekleyerek kullanım konforuna katkıda bulunur.

Esnek bel yapısı ve anatomik uyum: Vücuda uyum sağlayarak hareket özgürlüğü sunar.

Islaklık göstergesi: Ürünün değiştirilme zamanının takibini kolaylaştırır.

Yanlardan kolay yırtılabilen tasarım: Pratik ve hijyenik çıkarma imkânı sunar.

Koku kontrolüne yardımcı yapı: Kullanım süresince tazelik hissini destekler.

Teste başlaylım! 1/5 Günün büyük bölümünü nerede geçiriyorsun? Ofiste veya toplantılarda Yollarda, seyahat halinde Arkadaşlarımla / sosyal ortamlarda Evimde, kendi rutinimde 2/5 Günlük hayatını kolaylaştıracak en önemli özellik hangisi? Kıyafetimin altında fark edilmeyecek bir ürün kullanmak Uzun saatler boyunca değiştirme imkânım olmadan güvende hissetmek Saatler süren buluşmalarda tazelik hissimi korumak Gece boyu kesintisiz bir kuruluk hissi 3/5 Hareket tempon nasıl? Sürekli hareket halindeyim, toplantıdan toplantıya koşuyorum Uzun yolculuklar yapıyorum, saatlerce aynı pozisyondayım Aktif bir sosyal hayatım var, sık sık dışarıdayım Daha sakin ve düzenli bir günüm var, gece iyi uyumak istiyorum 4/5 Seni en çok ne rahatlatır? Hareket özgürlüğümü kısıtlamayan, esnek ve anatomik bir yapı Uzun süre değiştirmeden güvenilir koruma Kimsenin fark etmeyeceği, kokusuz ve rahat bir kullanım Değiştirme zamanını kolayca anlayabilmek 5/5 Cildinle ilgili önceliğin nedir? Kıyafetin altında rahat hareket edebileceğim bir yapı Uzun süre temas ettiğinde bile tahriş etmeyen bir malzeme Nefes alabilen, güne canlı başlamamı sağlayan bir yüzey Hassas cildime nazik davranan, yumuşak bir iç yüzey