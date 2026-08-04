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Neyse ki Sleepy var: Yaşam tarzına uygun konforu keşfet!

Her gün farklı bir tempoda yaşıyoruz: kimimiz toplantıdan toplantıya koşuyor, kimimiz valizini toplayıp yola çıkıyor, kimimiz dostlarıyla buluşuyor, kimimiz de evinin huzurunu tercih ediyor...

Neyse ki Sleepy var: Yaşam tarzına uygun konforu keşfet!

Hafif ve orta düzey idrar kaçırma yaşayan yetişkinler için geliştirilen Sleepy Sensitive Süper Emici Külot, normal bir iç çamaşırı gibi giyilirken kıyafet altında belli olmayan yapısı ve 14 saate kadar emiş performansıyla gün boyu ve gece boyu güvenilir bir koruma sunuyor. Peki senin yaşam tarzın, bu ürünün hangi özelliğine daha çok ihtiyaç duyuyor? Birkaç soruyla öğrenelim!

Sleepy Sensitive Süper Emici Külot Hakkında Bilmen Gerekenler

Sleepy Sensitive Süper Emici Külot, hafif ve orta düzey idrar kaçırma (üriner inkontinans) yaşayan yetişkinler için geliştirilmiş, iç çamaşırı konforunu yüksek emiş performansıyla birleştiren bir yetişkin emici külottur. Kadın ve erkek kullanımına uygun olan ürün, normal bir iç çamaşırı gibi giyilip çıkarılır ve kıyafet altında belli olmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Öne çıkan özellikleri:

  • Saf suyla dokunmuş ipeksi iç yüzeyler, sürtünmeyi ve tahrişi en aza indirirken hava sirkülasyonu sağlayan nefes alan dış yüzey teknolojisi, nem hissini engelleyerek hassas ciltlerin sağlığını destekler.
  • Geliştirilmiş yeşil emici bölge: Sıvının hızla emilmesine yardımcı olur.
  • 14 saate kadar emiş performansı: Uzun süreli kuruluk hissini desteklemeye yardımcı olur.
  • E vitamini katkılı yeşil emici bölge: Hassas ciltler düşünülerek geliştirilmiştir.
  • Doğal mineraller içeren sızdırmaz dış yüzey: Güvenilir koruma sağlar.
  • Nefes alan tekstil dış yüzey: Hava dolaşımını destekleyerek kullanım konforuna katkıda bulunur.
  • Esnek bel yapısı ve anatomik uyum: Vücuda uyum sağlayarak hareket özgürlüğü sunar.
  • Islaklık göstergesi: Ürünün değiştirilme zamanının takibini kolaylaştırır.
  • Yanlardan kolay yırtılabilen tasarım: Pratik ve hijyenik çıkarma imkânı sunar.
  • Koku kontrolüne yardımcı yapı: Kullanım süresince tazelik hissini destekler.

Teste başlaylım!

1/5

Günün büyük bölümünü nerede geçiriyorsun?

Ofiste veya toplantılarda
Yollarda, seyahat halinde
Arkadaşlarımla / sosyal ortamlarda
Evimde, kendi rutinimde
2/5

Günlük hayatını kolaylaştıracak en önemli özellik hangisi?

Kıyafetimin altında fark edilmeyecek bir ürün kullanmak
Uzun saatler boyunca değiştirme imkânım olmadan güvende hissetmek
Saatler süren buluşmalarda tazelik hissimi korumak
Gece boyu kesintisiz bir kuruluk hissi
3/5

Hareket tempon nasıl?

Sürekli hareket halindeyim, toplantıdan toplantıya koşuyorum
Uzun yolculuklar yapıyorum, saatlerce aynı pozisyondayım
Aktif bir sosyal hayatım var, sık sık dışarıdayım
Daha sakin ve düzenli bir günüm var, gece iyi uyumak istiyorum
4/5

Seni en çok ne rahatlatır?

Hareket özgürlüğümü kısıtlamayan, esnek ve anatomik bir yapı
Uzun süre değiştirmeden güvenilir koruma
Kimsenin fark etmeyeceği, kokusuz ve rahat bir kullanım
Değiştirme zamanını kolayca anlayabilmek
5/5

Cildinle ilgili önceliğin nedir?

Kıyafetin altında rahat hareket edebileceğim bir yapı
Uzun süre temas ettiğinde bile tahriş etmeyen bir malzeme
Nefes alabilen, güne canlı başlamamı sağlayan bir yüzey
Hassas cildime nazik davranan, yumuşak bir iç yüzey

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Anahtar Kelimeler:
yaşlılık idrar kaçırma test
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