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Nice kuraklıkla boğuşurken, sahillerde su kısıtlamaları gündemde

Nice ve çevresi, 2025 yazında şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor. Yağışlardaki azalma ve su seviyelerindeki düşüş, yetkilileri harekete geçirdi. Sahillerdeki duşların kapatılması gibi önlemler tartışılıyor. İç bölgelerde ise beklenmedik sağanak yağışlar ve gök gürültülü fırtınalar yaşanıyor.

Nice kuraklıkla boğuşurken, sahillerde su kısıtlamaları gündemde
Devrim Karadağ

Alpes-Maritimes Bölgesi'nde Artan Kuraklık Endişesi: Plaj Duşları Kapatılacak mı?

Nice, Ağustos 2025 itibarıyla ciddi bir kuraklık sorunuyla karşı karşıya. Alpes-Maritimes bölgesinde yaşanan kuraklık, yetkilileri ve halkı endişelendiriyor. Son dönemde yağış miktarında yaşanan belirgin düşüş, su kaynaklarını olumsuz etkiledi ve çeşitli kısıtlamaların gündeme gelmesine neden oldu. Bölgede 40 belediye kuraklık alarmı verirken, Cagnes-sur-Mer, la Gaude, Saint-Jeannet, Saint-Paul de Vence ve Vence olmak üzere 5 belediye ise daha yüksek seviyede alarm durumuna geçti. Bu durum, hem bireysel kullanıcılar hem de ticari işletmeler için bir dizi yasak ve kısıtlamayı beraberinde getiriyor. Nice Belediyesi, artan kuraklık endişesiyle ilgili olarak sahillerdeki duşların kapatılması ihtimalini değerlendiriyor. Bu tür bir karar, sembolik olarak önemli bir adım olsa da, su tasarrufu konusunda farkındalık yaratma amacını taşıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, durumun ciddiyeti vurgulanırken, su kaynaklarının korunması için tüm önlemlerin alınacağı belirtildi. Alpes-Maritimes Valiliği, 29 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, bölgedeki kuraklık seviyesine dikkat çekerek, su kaynaklarının dikkatli kullanılması çağrısında bulundu. Valilik, özellikle tarım sektöründe sulama faaliyetlerinde kısıtlamalar getirildiğini ve bireysel kullanıcıların da su tüketiminde tasarruflu olmaları gerektiğini vurguladı. Öte yandan, Nice'in iç bölgelerinde ise beklenmedik bir durum yaşanıyor. Sahil şeridinde kuraklık etkili olurken, iç kesimlerde sağanak yağışlar ve gök gürültülü fırtınalar sıkça görülüyor. Météo France uzmanları, bu durumun yaz aylarında sıkça rastlanan bir fenomen olduğunu belirtiyor. Isı, nem ve coğrafi koşullar, gün içinde kümülonimbus bulutlarının oluşmasına ve öğleden sonra gök gürültülü fırtınaların patlak vermesine zemin hazırlıyor. Météo France'tan Sophie Ricard, bu tür fırtınaların genellikle gün içinde gelişen termal hareketlilikle ilişkili olduğunu açıklıyor. Nice'te yaşanan bu kuraklık ve beraberindeki su kısıtlamaları, bölge halkını ve turizmi de etkileyecek gibi görünüyor. Turizm sektörünün temsilcileri, su tasarrufu konusunda bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık vererek, turistlerin de bu konuda duyarlı olmalarını sağlamaya çalışıyor.

Nice ve Alpes-Maritimes bölgesindeki kuraklık durumu, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Yetkililerin aldığı önlemlerin yanı sıra, bireysel ve kurumsal düzeyde su tasarrufu bilincinin artırılması, bu tür sorunların üstesinden gelmek için hayati önem taşıyor. Sahillerdeki duşların kapatılması gibi sembolik adımlar, farkındalık yaratma ve su kaynaklarının korunmasına katkı sağlama potansiyeli taşıyor.

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