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Nice'te fırtına alarmı: Air France uçağı Marsilya'ya zorunlu iniş yaptı

24 Temmuz Perşembe günü Paris'ten Nice'e gitmek üzere havalanan Air France AF7306 sefer sayılı uçak, Nice Havalimanı'nda yaşanan şiddetli rüzgarlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Dört kez iniş denemesi başarısızlıkla sonuçlanan uçak, güvenlik gerekçesiyle Marsilya'ya zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.

Nice'te fırtına alarmı: Air France uçağı Marsilya'ya zorunlu iniş yaptı
Devrim Karadağ

Paris-Nice seferini yapan uçak, şiddetli rüzgarlar nedeniyle dört kez iniş denemesinde başarısız olunca Marsilya'ya yönlendirildi.

Nice'e gitmek üzere Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan kalkan Air France'a ait Airbus A318-111 tipi uçak, Nice Côte d'Azur Havalimanı'na yaklaşırken beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar, uçağın inişini imkansız hale getirdi. Pilotlar, iniş için dört kez deneme yapmasına rağmen, rüzgarın şiddeti nedeniyle başarılı olamadı. Yolcular, iniş denemeleri sırasında türbülans nedeniyle büyük korku yaşadı. Fransa'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli rüzgarlar, hava trafiğini olumsuz etkilerken, Nice Havalimanı'na iniş yapacak diğer uçaklar da farklı havalimanlarına yönlendirildi veya seferleri iptal edildi. Hava durumu yetkilileri, rüzgarın hızının zaman zaman saatte 100 kilometreyi aştığını ve bu durumun uçuş güvenliği için ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Uçaktaki yolcular, yaşanan aksaklık nedeniyle büyük mağduriyet yaşadı. Marsilya'ya inişin ardından yolculara otobüslerle Nice'e ulaşım imkanı sağlandı. Air France yetkilileri, yolcuların yaşadığı gecikme ve rahatsızlık için özür diledi ve gerekli tüm kolaylıkların sağlanacağını açıkladı. Bazı yolcular, sosyal medya üzerinden yaşadıkları deneyimi paylaşarak, pilotların soğukkanlılığı ve profesyonelliği sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçildiğini ifade etti. Hava ulaşım uzmanları, Nice Havalimanı'nın coğrafi konumu nedeniyle rüzgarlara karşı hassas olduğunu ve bu tür durumların zaman zaman yaşanabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, pilotların bu tür durumlarda güvenlik önceliğini gözeterek doğru kararlar almasının önemine vurgu yapıyor.

Nice'te yaşanan hava muhalefeti, bir kez daha hava ulaşımının doğa olaylarına karşı ne kadar hassas olduğunu gözler önüne serdi. Air France uçağının Marsilya'ya zorunlu inişi, pilotların ve hava trafik kontrolörlerinin profesyonelliği sayesinde olası bir kazanın önüne geçilmesini sağladı. Yaşanan bu olay, havacılık sektöründe güvenlik önlemlerinin sürekli olarak güncellenmesi ve geliştirilmesi gerektiğinin bir hatırlatıcısı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Fırtına uçak
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