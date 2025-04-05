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Niğde Barosu'ndan 5 Nisan Avukatlar Günü'nde anlamlı bağış

Niğde Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne anlamlı bir bağışta bulundu. Avukatlık mesleğinin önemine dikkat çekmek ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmek amacıyla gerçekleştirilen bu bağış, sağlık alanında önemli bir katkı sağladı. Bağış, hastaneye yapılacak yatırımlar ve iyileştirmeler için kullanılacak olup, hastane yönetimi tarafından takdirle karşılandı.

Niğde Barosu'ndan 5 Nisan Avukatlar Günü'nde anlamlı bağış

Niğde Barosu; 5 Nisan Avukatlar Günü çerçevesinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne anlamlı bir bağışta bulundu.

Bağışlanan Solunum Fonksiyon Testi (SFT) cihazı, Göğüs Hastalıkları Bölümünde kullanılmak üzere teslim edildi. Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, hastanenin tanı ve tedavi imkanlarını güçlendirecek bu önemli katkı nedeniyle Niğde Barosu’na teşekkür etti. Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan; SFT cihazının nefes darlığı, hışırtılı solunum, öksürük, balgam gibi şikayetleri olan ya da akciğer değerlendirmelerinde normal dışı tespit edilen hastaların hızlı ve etkin şekilde tanı almasına büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

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Doğan; "Sağlık hizmetlerimizin daha etkin ve kaliteli sunulmasına katkı sağlayacak bu anlamlı bağış, akciğer ve kalp hastalarımızın tanı ve tedavi süreçlerine önemli ölçüde destek olacaktır. Bu vesileyle, sağlık çalışanları adına hak ve adaletin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyor, hastanemize yapılan katkılarından dolayı Niğde Baro Başkanlığı'na teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde organ bağışı
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