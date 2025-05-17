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Niğde'de aile yılı klibi çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Niğde Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü tarafından bir klip hazırlandı.

Niğde'de aile yılı klibi çekildi

Klipte, ailesi için çalışan esnaf, çiftçi ve emekçiler yer aldı. "Ailesi için çalışan yorulmaz" mesajının vurgulandığı klipte, aile kavramının önemi üzerinde duruldu.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Nurettin Kesler, klibe ilişkin yaptığı açıklamada, Aile Yılı çerçevesinde birçok çalışma yapıldığını belirterek, şunları söyledi: "Bizler Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak çeşitli sektörlerde ailesi için çalışan, ailesi için mücadele eden Niğde'nin emektarlarını ziyaret ettik. Yaptıkları işlerden dolayı yorulup yorulmadıklarını sorduk. Aldığımız cevaplar, 'Ailemiz için çalışıyoruz, ailesi için çalışan yorulmaz, çünkü ailemiz geleceğimiz' şeklinde oldu. Kendi kültür ve medeniyet köklerimize bağlı aile yapımızı korumak ve önemine dikkat çekmek için benzer çalışmaları sürdüreceğiz."

Niğde Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan klip, "Ailemiz Geleceğimiz" sloganıyla izleyicilere sunuldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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erdoğan
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