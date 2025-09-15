HABER

Niğde’de çilek hasadı bereketi

Niğde Valisi Cahit Çelik, eşi Nermin Çelik ve Ulukışla Kaymakam Vekili Emir Osman Gökçe ile birlikte Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü’nde düzenlenen çilek hasadına katıldı.

Niğde'de çilek hasadı bereketi

Tarlada üreticiler ve işçilerle sohbet eden Vali Çelik, alın teriyle yetiştirilen çileklerin sofralara ayrı bir lezzet kattığını belirterek çiftçilerin gayretini takdir etti. Çelik, "Hep birlikte bu bereketin sevincini yaşıyoruz. Emek veren tüm üreticilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Bu yıl yaşanan zirai don olayına da değinen Vali Çelik, üreticilerin zorlu süreci devletin destekleri ve alınan tedbirlerle aşacaklarını ifade ederek, çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Niğde’nin çilek üretiminde Türkiye genelinde önemli bir paya sahip olduğunu hatırlatan Vali Çelik, yaklaşık bin 860 dekar alanda yapılan üretimin istihdam ve ekonomiye katkı sağladığını belirterek, "Hasadın tüm üreticilerimize hayırlı, bol ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

