HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Niğde’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Niğde’nin Ulukışla ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Niğde’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Yapılan çalışmada, iki araç içerisinde bulunan 6 yabancı uyruklu şahıs ile 2 Türk vatandaşı Ulukışla’da yakalandı. Olayın ardından Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 2 Türk vatandaşı, ’Göçmen Kaçakçılığı’ suçu kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler, aynı gün çıkarıldıkları Ulukışla adli makamlarınca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yakalanan 6 yabancı uyruklu şahsın ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıslardan 5’i İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, yaşı küçük olan 1 yabancı uyruklu çocuk ise Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ne (ÇEKOM) teslim edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir’de ’Anadolu Mirası’ operasyonuKırşehir’de ’Anadolu Mirası’ operasyonu
Zonguldak-Ankara yolunda trafik kilitlendiZonguldak-Ankara yolunda trafik kilitlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.