Niğde’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Yapılan çalışmada, iki araç içerisinde bulunan 6 yabancı uyruklu şahıs ile 2 Türk vatandaşı Ulukışla’da yakalandı. Olayın ardından Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 2 Türk vatandaşı, ’Göçmen Kaçakçılığı’ suçu kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler, aynı gün çıkarıldıkları Ulukışla adli makamlarınca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yakalanan 6 yabancı uyruklu şahsın ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıslardan 5’i İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, yaşı küçük olan 1 yabancı uyruklu çocuk ise Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ne (ÇEKOM) teslim edildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır