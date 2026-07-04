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Niğde’de iki grup arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Niğde'de kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından T.Y. ve V.Y. gözaltına alındı.

Niğde’de iki grup arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde Şahsüleyman Mahallesi'nde meydana geldi. Kıraathanede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada silahla vurularak yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, T.Y. ve V.Y.'yi gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Niğde
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