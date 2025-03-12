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Niğde'de jandarma ve polis operasyonu! Evlerden cephanelik çıktı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
12.03.2025 17:26
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Niğde'de jandarma ve polis operasyonu! Evlerden cephanelik çıktı

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bir şüphelinin evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü ve 28 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ulukışla ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan operasyonda da 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız kuru sıkıdan bozma tabanca ve 85 adet mermi, 1 adet komando bıçağı,1 adet süngü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 200 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Niğde suçlu
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