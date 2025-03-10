Niğde’de kaçakçılık operasyonları: 5 şüpheli yakalandı

4-6 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilere ait araçlarda ve ikametlerde yapılan aramalarda, 175 bin adet tütün ile doldurulmuş makaron, sahte olduğu belirlenen 14 litre rakı ve farklı içeriklerde 14 litre alkol, ayrıca bir litre anason ele geçirildi. Bunun yanı sıra yapılan aramalarda 3 alkol yapım kiti, iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör ve 66 tabanca fişeği bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır