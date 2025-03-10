HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Niğde’de kaçakçılık operasyonları: 5 şüpheli yakalandı

Niğde’de kaçakçılık operasyonları: 5 şüpheli yakalandı

10.03.2025 12:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda kaçakçılıkla mücadele kapsamında 5 şüpheli yakalandı.

Niğde’de kaçakçılık operasyonları: 5 şüpheli yakalandı

4-6 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilere ait araçlarda ve ikametlerde yapılan aramalarda, 175 bin adet tütün ile doldurulmuş makaron, sahte olduğu belirlenen 14 litre rakı ve farklı içeriklerde 14 litre alkol, ayrıca bir litre anason ele geçirildi. Bunun yanı sıra yapılan aramalarda 3 alkol yapım kiti, iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör ve 66 tabanca fişeği bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Kahramanmaraş'ta yakalanan şüphelilerden 58'i tutuklandıKahramanmaraş'ta yakalanan şüphelilerden 58'i tutuklandı
Tekirdağ'da jandarmadan uyuşturucu operasyonlarıTekirdağ'da jandarmadan uyuşturucu operasyonları
Anahtar Kelimeler:
Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

Şehitlik bir gecede ortadan kayboldu! Konya'daki ilginç olaya CHP'li vekilden sert tepki

Şehitlik bir gecede ortadan kayboldu! Konya'daki ilginç olaya CHP'li vekilden sert tepki

Tiryakileri üzen haberi duyurdu!

Tiryakileri üzen haberi duyurdu!

Rekabet Kurulu düğmeye bastı! BİM, ŞOK ve Migros'a soruşturma başlatıldı...

Rekabet Kurulu düğmeye bastı! BİM, ŞOK ve Migros'a soruşturma başlatıldı...

Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Kadın, GBT yapmak isteyen ekiplere tekme tokat saldırdı

Kadın, GBT yapmak isteyen ekiplere tekme tokat saldırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.