Niğde’de kaçakçılık operasyonu! 310 bin adet makaron ele geçirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

310 BİN ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ: 2 GÖZALTI

Ekipler, 2 Mart 2025 tarihinde şüpheli bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, araç içerisinde 310 bin adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili iki şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır