Niğde’de kaçakçılık ve sahtecilik operasyonları: 1 tutuklama

Niğde’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan 9 şüpheli yakalanırken 1 kişi tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Yürütülen çalışmalarda sahte çek, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet ve parada sahtecilik suçları kapsamında toplam 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 20 adet elektronik sigara, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 20 adet tabanca fişeği, 1 adet sahte 100 Amerikan doları ve 1 adet sahte çek ele geçirildi.
Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

