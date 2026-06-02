Niğde’de kaçakçılık ve sahtecilik operasyonları: 1 tutuklama

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Yürütülen çalışmalarda sahte çek, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet ve parada sahtecilik suçları kapsamında toplam 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 20 adet elektronik sigara, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 20 adet tabanca fişeği, 1 adet sahte 100 Amerikan doları ve 1 adet sahte çek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır