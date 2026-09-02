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Niğde’de narkotik operasyonları: 2 şüpheli tutuklandı

Niğde’de uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan kişilere yönelik düzenlenen narkotik operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde’de narkotik operasyonları: 2 şüpheli tutuklandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde 3 ayrı çalışma gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 3 şüphelinin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 131 adet sentetik ecza, 36,37 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımında kullanılan 1 cam aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan narkotik ekiplerinin çalışmaları kapsamında ayrıca, 7 ayrı suçtan hakkında toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan haklarında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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