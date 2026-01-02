HABER

Niğde'de sahte içki operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Niğde'de düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Niğde'de sahte içki operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak ve sahte içki satışını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 71 şişe sahte içki, 20 litre etil alkol ve 6 şişe anason ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

