HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Niğde'de zabıta torbacı çıktı! Mafyadan tahliye baskısı iddiası

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda belediyede çalışan zabıta tutuklandı. Uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunan zabıta için tahliye baskısı yapıldığı iddia edildi. Baskının Niğde'de mafya olarak bilinen İ.K. tarafından yapıldığı öne sürüldü.

Niğde'de zabıta torbacı çıktı! Mafyadan tahliye baskısı iddiası

Niğde'de geçen hafta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 268 sentetik hap, 11.75 gram sentetik kannabinoid, 6.65 gram esrar ve 4.47 gram metamfetamin yakalandı. 4 kişi ise uyuşturucu madde satmaktan tutuklandı.

Niğde de zabıta torbacı çıktı! Mafyadan tahliye baskısı iddiası 1

ZABITA TORBACI ÇIKTI

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'deki yazısına göre sentetik hap satıcısı M.R.Ö.’nün AK Partili Niğde Belediyesi'nde zabıta olduğu ortaya çıktı. Zabıtanın oto alım satımı yaptığı dükkanında, evinin önünde, bazen sokakta hap sattığı belirlendi.

Niğde de zabıta torbacı çıktı! Mafyadan tahliye baskısı iddiası 2

"PARASIZ ALDIM"

Zabıta M.R.Ö. ifadesinde “Hapları parasız aldım. Arada sırada kullandım. Kalanlar evde duruyordu. Kullanmak için bulunduruyordum. Ticaretini yapmıyordum.” dedi.

Yapılan fiziksel çalışmalar ve telefon konuşmaları M.R.Ö.'yü yalanladı.

MAFYADAN TAHLİYE BASKISI İDDİASI

19 Ağustos'tan beri cezaevinde bulunan M.R.Ö. için tahliye baskısı yapıldığı öne sürüldü. Baskının Niğde'de mafya olarak bilinen İ.K. tarafından yapıldığı iddia edildi. M.R.Ö.’nün İ.K'nın yeğeni olduğu bir başka iddia.

25 Ağustos 2025
25 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarAhlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışına katılan Rus yüzücü kaybolduİstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışına katılan Rus yüzücü kayboldu

Anahtar Kelimeler:
Zabıta Niğde uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Singo'da son dans! Transfer her an bitebilir...

Singo'da son dans! Transfer her an bitebilir...

Özgür Özel cezaevi ziyareti sonrasında açıkladı: "Beraat edeceği kesin"

Özgür Özel cezaevi ziyareti sonrasında açıkladı: "Beraat edeceği kesin"

'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

Canlı yayında kameramanı azarladı: "Beni tek çek"

Canlı yayında kameramanı azarladı: "Beni tek çek"

Bir anda kör oldu: Kimse nedenini bulamadı...

Bir anda kör oldu: Kimse nedenini bulamadı...

Hastaneye üst üste iki vahşi saldırı: Korkunç katliam kamerada

Hastaneye üst üste iki vahşi saldırı: Korkunç katliam kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.