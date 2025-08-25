Niğde'de zabıta torbacı çıktı! Mafyadan tahliye baskısı iddiası

Niğde'de geçen hafta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 268 sentetik hap, 11.75 gram sentetik kannabinoid, 6.65 gram esrar ve 4.47 gram metamfetamin yakalandı. 4 kişi ise uyuşturucu madde satmaktan tutuklandı.

ZABITA TORBACI ÇIKTI

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'deki yazısına göre sentetik hap satıcısı M.R.Ö.’nün AK Partili Niğde Belediyesi'nde zabıta olduğu ortaya çıktı. Zabıtanın oto alım satımı yaptığı dükkanında, evinin önünde, bazen sokakta hap sattığı belirlendi.

"PARASIZ ALDIM"

Zabıta M.R.Ö. ifadesinde “Hapları parasız aldım. Arada sırada kullandım. Kalanlar evde duruyordu. Kullanmak için bulunduruyordum. Ticaretini yapmıyordum.” dedi.

Yapılan fiziksel çalışmalar ve telefon konuşmaları M.R.Ö.'yü yalanladı.

MAFYADAN TAHLİYE BASKISI İDDİASI

19 Ağustos'tan beri cezaevinde bulunan M.R.Ö. için tahliye baskısı yapıldığı öne sürüldü. Baskının Niğde'de mafya olarak bilinen İ.K. tarafından yapıldığı iddia edildi. M.R.Ö.’nün İ.K'nın yeğeni olduğu bir başka iddia.