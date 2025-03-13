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Niğde'deki mumya operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

13.03.2025 21:22
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda mumya satmaya çalışırken gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Niğde'deki mumya operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında, tarihi mumyayı satmaya çalışan şahıslar tespit edilerek yakalanmış, operasyon kapsamında H.G. isimli şahsa ait ikamette, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen mumya ele geçirilmişti.
İfade işlemlerinin ardından Bor Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler H.O., H.G., İ.E., K.A., M.A., R.E. ve Ş.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda belirlenen alanda, jandarma eşliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin gözetiminde kazı çalışmaları gerçekleştirileceği ifade edildi. Açıklamada, "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik kararlı mücadelemiz kapsamında, özverili çalışmaları için jandarma teşkilatımıza ve sürecin hukuki aşamalarında titizlikle görev yapan adliye teşkilatımıza teşekkür ederiz. Kültürel mirasımıza sahip çıkma konusundaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde Mumya
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