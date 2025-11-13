HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Niğde-Kayseri karayolunda feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Niğde-Kayseri karayolu Çamardı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Niğde-Kayseri karayolunda feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Çamardı istikametinden Niğde-Kayseri yoluna çıkış yapan R.Ü. idaresindeki otomobil ile Niğde'den Kayseri yönüne seyir halinde bulunan S.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Niğde-Kayseri karayolunda feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı 1

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada S.Y. yönetimindeki araçta bulunan sürücü ile S.H., G.G. ve C.Ü., diğer otomobilde bulunan sürücü R.Ü., K.Ü., D.Ü., B.Ü. ve M.Ü. yaralandı.

Niğde-Kayseri karayolunda feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı 2

FECİ KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. R.Ü., K.Ü. ve D.Ü. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Niğde-Kayseri istikameti bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Niğde-Kayseri karayolunda feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı 3

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

(İHA)

13 Kasım 2025
13 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmit'te iki çocuğun üzerinde 52 kesici alet ele geçirildiİzmit'te iki çocuğun üzerinde 52 kesici alet ele geçirildi
Portekiz'de kötü hava şartları nedeniyle 2 kişi öldüPortekiz'de kötü hava şartları nedeniyle 2 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kayseri Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.