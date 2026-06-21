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Niğde-Kayseri yolunda trafik kazası: 4 yaralı

Niğde-Kayseri kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Niğde-Kayseri yolunda trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Kayseri kara yolunda 46 ACL 046 plakalı otomobil ile 01 DGN 15 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Niğde-Kayseri yolunda trafik kazası: 4 yaralı 1

NİĞDE'DEKİ TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri kazada yaralanan A.G., Z.A., D.A. ve Ü.G.’yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahelenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Niğde-Kayseri yolunda trafik kazası: 4 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Niğde kaza
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