Niğde Valiliği: "Bayram süresince tüm tedbirler alındı"

Valilikten yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma birimlerince asayiş ve trafik güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin artırıldığı, özellikle kaza ve kural ihlallerinin yoğun yaşandığı noktalarda kontrollerin sıklaştırıldığı belirtildi. Vatandaşların huzuru için sahadaki ekip ve personel sayısının artırıldığı ifade edilirken, drone destekli denetimlerin de devreye alındığı kaydedildi. Açıklamada, bayram süresince sağlık, itfaiye ve diğer ilgili kurumların kesintisiz hizmet verecek şekilde hazır hale getirildiği vurgulandı. İtfaiye ekiplerinin yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuzda olacağı, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeterli personel görevlendirilerek sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmayacağı bildirildi. Altyapı hizmetlerine ilişkin de gerekli önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, telefon, elektrik, su ve doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumların hazır durumda olduğu ifade edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan vatandaşlara hızlı bilgilendirme ve destek sağlanacağı da kaydedildi. Bayram süresince trafik akışının aksamaması için yol çalışmalarının hızla tamamlanacağı, otogar ve toplu taşıma noktalarında yolcu yoğunluğuna karşı ek sefer düzenlemeleri yapılacağı belirtildi. Ayrıca market, manav ve benzeri işletmelerde denetimlerin artırıldığı, sosyal hizmet kurumlarına yapılacak ziyaretler için de gerekli düzenlemelerin planlandığı aktarıldı.

Valilik, alınan tüm tedbirlerin ilgili kurumlar ile meslek kuruluşları ve odalar iş birliğinde uygulanacağını belirterek, vatandaşların huzuru, güvenliği ve can emniyetinin öncelikli olduğunu vurguladı.



