Niğde Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Yapılan açıklamada, rüzgar hızının 50-70 km/saat, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat hamleli olacağının tahmin edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile kar örtüsünün bulunduğu yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği değerlendiriliyor. Vatandaşların meydana gelebilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmeleri gerekiyor."

Kaynak: İHA