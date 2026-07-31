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Niğde’de base jump kazası ve köpek saldırısı

Niğde’nin Aladağlar bölgesinde bir sporcu, base jump atlayışı sırasında çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Olay, kask kamerası tarafından kaydedildi.

Niğde’de base jump kazası ve köpek saldırısı

Niğde’nin Aladağlar bölgesinde, BASE jump atlayışı gerçekleştiren Samet Baydar, iniş sırasında saldırıya uğradı.

Baydar, dağdan paraşütle atladı. Koyun sürüsünün bulunduğu alana iniş yaptı. Çoban köpekleri, sürüyü korumak için harekete geçti.

Köpekler, paraşütçüye doğru koşarak saldırmaya başladı. Baydar köpeklerin arasında kaldı. Zor anlar yaşadı.

Daha sonra durumu fark eden çoban, hızlı bir şekilde müdahale etti. Çobanın köpekleri uzaklaştırmasıyla sporcu, saldırıdan kurtuldu.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Bu hareketli anlar, sporcunun kask kamerası tarafından kaydedildi.

Niğde’de base jump kazası ve köpek saldırısı 1

Niğde’de base jump kazası ve köpek saldırısı 2

Niğde’de base jump kazası ve köpek saldırısı 3
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
spor Niğde paraşüt
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