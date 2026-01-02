HABER

Niğde’de kaçak alkol operasyonunda 3 tutuklama

Niğde’de toplam 71 şişe el yapımı sahte içki, 20 litre etil alkol ile alkol yapımında kullanılan 6 adet anason ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi, vergi kaybının engellenmesi, halk sağlığının korunması ve toplum düzeninin sağlanması amacıyla kaçak ve sahte alkollü içkiyle mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 3’ü, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şahıs ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 71 şişe el yapımı sahte içki, 20 litre etil alkol ile alkol yapımında kullanılan 6 adet anason ele geçirildi.
Niğde Valiliği’nce yapılan açıklamada, kaçak ve sahte alkollü içkilerin halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekilerek, bu tür faaliyetlere yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

