Terörsüz Türkiye sürecinde kritik rapor tamamlandı! 7 başlık var, 'af' detayı...

Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu tamamlandı. Komisyon, bu gün son kez toplanırken; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı.

Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:

Rapor 7 bölümden oluşuyor. 88 saat çalışma yapıldı, 4 bin 199 sayfa tutanak tutuldu. Birinci bölümde komisyon çalışmaları, ikinci bölümde komisyonun temel hedefleri, üçüncü ana başlığımızda Türk-Kürt kardeşliği tarihi, dördüncü başlığımız komisyonda dinlenen kişilerin analizleri, beşincisi PKK'nın kendisi feshetmesi, altıncısı yasal düzenleme önerileri, yedincisi ise demokratikleşmeye yönelik düzenleme önerileridir.

Ana rapora 5 tane ek yapıldı.

"RAPOR, AF MAHİYETİNDE DEĞİLDİR"

Komisyon çalışmaları TBMM'nin temsil gücü içinde yürütülen toplumsal barışın güçlendirilmesine yönelik tarihi sorumluluğun bir yansımasıdır. Rapor, af mahiyetinde değildir, atılacak adımların mihenk taşıdır.

"TARİHİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlık sorunları, emperyal müdahalelerin bıraktığı derin izlerin birer sonucudur. Bizim cevabımız ise daha fazla kardeşliktir.

Terör meselesinin kalıcı olarak çözülmesi, çok taraflı politikaları zorunlu kılmaktadır. Kardeşliği büyüten her adımı destekliyoruz.

TBMM, milletin geleceğini ilgilendiren her meselenin çözüm adresidir. Bu çatı altında karşılıklı saygı içerisinde kardeşliğimizi güçlendiriyoruz. Komisyonumuz, acıları inkar etmeden geleceği birlikte inşa etmenin kararlılığındadır. Komisyonumuz, her türlü düşünceyi ifade edebilecek kabiliyete, irfana sahip olduğunu da göstermiştir.

YENİ ANAYASA MESAJI

Neticede raporda bahsedilen düzenleme önerilerine ek olarak siyasi partilerine bahsettiği şekilde özgürlükçü yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğu da aşikardır. Yeni anayasa gereklidir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza, çağrılarıyla sürece katkı veren Sayın Devlet Bahçeli'ye, Sayın Özgür Özel'e, Sayın Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları'na da teşekkürlerimizi sunuyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...