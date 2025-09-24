HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Niğde’de silah teşhircilerine operasyon: 4 gözaltı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah teşhiri yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Niğde’de silah teşhircilerine operasyon: 4 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör, 120 tabanca fişeği ve 2 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken; 2 kişi hakkında adli işlem, 2 kişi hakkında idari işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Madde bağımlılarının kullandığı bina kapatıldıMadde bağımlılarının kullandığı bina kapatıldı
Küçücük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı, fark edilince topukladıKüçücük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı, fark edilince topukladı

Anahtar Kelimeler:
Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.