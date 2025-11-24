HABER

Niğde’de tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti

Niğde’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada tüfekle vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, İ.B. ile B.Y. arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B. yanında bulunan tüfek ile B.Y.’ye ateş açtı. Şüpheli İ.B. olayın ardından kaçarken, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan B.Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA

Niğde
